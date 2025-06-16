通貨 / SABR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SABR: Sabre Corporation
1.91 USD 0.07 (3.80%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SABRの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と1.95の高値で取引されました。
Sabre Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SABR News
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- UBS downgrades Corporate Travel Management stock rating to Neutral
- Bernstein upgrades air tech company Sabre, says market overstates industry decline
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Sabre: I'm Losing Hope After Dire Q2 Results (Rating Downgrade) (NASDAQ:SABR)
- Bernstein upgrades Sabre stock rating to Outperform despite profit miss
- Sabre Stock Plunges 36% on Q2 Loss and Revenue Decline
- Sabre Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SABR)
- Sabre Corporation (SABR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Sabre (SABR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sabre stock hits 52-week low at 1.92 USD
- Sabre Q2 2025 slides: guidance slashed as recovery slows, stock plunges 30%
- Sabre Corpo earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Sabre stock jumps after profit beat despite premium decline
- Australia, Britain sign 50-year AUKUS submarine partnership treaty
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Australia will not commit troops in advance to any conflict, minister says
- Sabre completes $1.1 billion sale of hospitality solutions unit to TPG
- Direct Line confirms board appointments for Aviva acquisition
- SynXis Concierge.AI Supercharges Direct Bookings and Guest Engagement with Generative AI
1日のレンジ
1.85 1.95
1年のレンジ
1.69 4.64
- 以前の終値
- 1.84
- 始値
- 1.87
- 買値
- 1.91
- 買値
- 2.21
- 安値
- 1.85
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 4.264 K
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- 7.30%
- 6ヶ月の変化
- -32.98%
- 1年の変化
- -46.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K