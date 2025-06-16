Валюты / SABR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SABR: Sabre Corporation
1.86 USD 0.06 (3.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SABR за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.95.
Следите за динамикой Sabre Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SABR
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- UBS downgrades Corporate Travel Management stock rating to Neutral
- Bernstein upgrades air tech company Sabre, says market overstates industry decline
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Sabre: I'm Losing Hope After Dire Q2 Results (Rating Downgrade) (NASDAQ:SABR)
- Bernstein upgrades Sabre stock rating to Outperform despite profit miss
- Sabre Stock Plunges 36% on Q2 Loss and Revenue Decline
- Sabre Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SABR)
- Sabre Corporation (SABR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Sabre (SABR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sabre stock hits 52-week low at 1.92 USD
- Sabre Q2 2025 slides: guidance slashed as recovery slows, stock plunges 30%
- Sabre Corpo earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Sabre stock jumps after profit beat despite premium decline
- Australia, Britain sign 50-year AUKUS submarine partnership treaty
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Australia will not commit troops in advance to any conflict, minister says
- Sabre completes $1.1 billion sale of hospitality solutions unit to TPG
- Direct Line confirms board appointments for Aviva acquisition
- SynXis Concierge.AI Supercharges Direct Bookings and Guest Engagement with Generative AI
Дневной диапазон
1.83 1.95
Годовой диапазон
1.69 4.64
- Предыдущее закрытие
- 1.92
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.83
- High
- 1.95
- Объем
- 4.019 K
- Дневное изменение
- -3.13%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- -34.74%
- Годовое изменение
- -48.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.