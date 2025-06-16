Währungen / SABR
SABR: Sabre Corporation
1.92 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SABR hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 1.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sabre Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.90 1.94
Jahresspanne
1.69 4.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.91
- Eröffnung
- 1.92
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 1.94
- Volumen
- 409
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- 7.87%
- 6-Monatsänderung
- -32.63%
- Jahresänderung
- -46.67%
