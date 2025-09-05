通貨 / RIOT
RIOT: Riot Platforms Inc
17.51 USD 0.11 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RIOTの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり17.40の安値と18.04の高値で取引されました。
Riot Platforms Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
17.40 18.04
1年のレンジ
6.19 18.04
- 以前の終値
- 17.62
- 始値
- 17.93
- 買値
- 17.51
- 買値
- 17.81
- 安値
- 17.40
- 高値
- 18.04
- 出来高
- 33.468 K
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 31.65%
- 6ヶ月の変化
- 144.55%
- 1年の変化
- 136.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K