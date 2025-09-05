CotationsSections
Devises / RIOT
RIOT: Riot Platforms Inc

17.45 USD 0.06 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RIOT a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.35 et à un maximum de 18.24.

Suivez la dynamique Riot Platforms Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.35 18.24
Range Annuel
6.19 18.24
Clôture Précédente
17.51
Ouverture
17.50
Bid
17.45
Ask
17.75
Plus Bas
17.35
Plus Haut
18.24
Volume
37.592 K
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
31.20%
Changement à 6 Mois
143.72%
Changement Annuel
135.81%
20 septembre, samedi