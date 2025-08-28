货币 / RIOT
RIOT: Riot Platforms Inc
17.51 USD 0.83 (4.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RIOT汇率已更改4.98%。当日，交易品种以低点16.58和高点17.75进行交易。
关注Riot Platforms Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.58 17.75
年范围
6.19 17.77
- 前一天收盘价
- 16.68
- 开盘价
- 16.80
- 卖价
- 17.51
- 买价
- 17.81
- 最低价
- 16.58
- 最高价
- 17.75
- 交易量
- 44.828 K
- 日变化
- 4.98%
- 月变化
- 31.65%
- 6个月变化
- 144.55%
- 年变化
- 136.62%
