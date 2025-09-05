Währungen / RIOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RIOT: Riot Platforms Inc
17.51 USD 0.11 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RIOT hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.40 bis zu einem Hoch von 18.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Riot Platforms Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIOT News
- Wall Street Analysts See Riot Platforms, Inc. (RIOT) as a Buy: Should You Invest?
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Riot Platforms-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 17,85 $
- Riot Platforms stock hits 52-week high at $17.85
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Riot Platforms, Inc. (RIOT) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- Applied Digital Jumps 122% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Aktie von Riot Platforms markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 15,87 USD
- Riot Platforms stock hits 52-week high at 15.87 USD
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Riot Platforms, Inc. (RIOT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- S&P 500, Nasdaq set to open higher after weak jobs data; Broadcom jumps
Tagesspanne
17.40 18.04
Jahresspanne
6.19 18.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.62
- Eröffnung
- 17.93
- Bid
- 17.51
- Ask
- 17.81
- Tief
- 17.40
- Hoch
- 18.04
- Volumen
- 33.468 K
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 31.65%
- 6-Monatsänderung
- 144.55%
- Jahresänderung
- 136.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K