RIOT: Riot Platforms Inc

17.51 USD 0.11 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RIOT hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.40 bis zu einem Hoch von 18.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Riot Platforms Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RIOT News

Tagesspanne
17.40 18.04
Jahresspanne
6.19 18.04
Vorheriger Schlusskurs
17.62
Eröffnung
17.93
Bid
17.51
Ask
17.81
Tief
17.40
Hoch
18.04
Volumen
33.468 K
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
31.65%
6-Monatsänderung
144.55%
Jahresänderung
136.62%
