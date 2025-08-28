Валюты / RIOT
RIOT: Riot Platforms Inc
17.51 USD 0.83 (4.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RIOT за сегодня изменился на 4.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.58, а максимальная — 17.75.
Следите за динамикой Riot Platforms Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RIOT
Дневной диапазон
16.58 17.75
Годовой диапазон
6.19 17.75
- Предыдущее закрытие
- 16.68
- Open
- 16.80
- Bid
- 17.51
- Ask
- 17.81
- Low
- 16.58
- High
- 17.75
- Объем
- 44.828 K
- Дневное изменение
- 4.98%
- Месячное изменение
- 31.65%
- 6-месячное изменение
- 144.55%
- Годовое изменение
- 136.62%
