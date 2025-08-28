КотировкиРазделы
Валюты / RIOT
RIOT: Riot Platforms Inc

17.51 USD 0.83 (4.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIOT за сегодня изменился на 4.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.58, а максимальная — 17.75.

Следите за динамикой Riot Platforms Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.58 17.75
Годовой диапазон
6.19 17.75
Предыдущее закрытие
16.68
Open
16.80
Bid
17.51
Ask
17.81
Low
16.58
High
17.75
Объем
44.828 K
Дневное изменение
4.98%
Месячное изменение
31.65%
6-месячное изменение
144.55%
Годовое изменение
136.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.