PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.82 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.81の安値と3.86の高値で取引されました。
PermRock Royalty Trust Trust Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.81 3.86
1年のレンジ
3.26 4.63
- 以前の終値
- 3.82
- 始値
- 3.83
- 買値
- 3.82
- 買値
- 4.12
- 安値
- 3.81
- 高値
- 3.86
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -4.74%
- 6ヶ月の変化
- -11.98%
- 1年の変化
- -3.05%
