Валюты / PRT
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.81 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.78, а максимальная — 3.83.
Следите за динамикой PermRock Royalty Trust Trust Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRT
- Доходы Esperat Group во 2 квартале 2025 года выросли на 5%, акции взлетели на 19%
- Earnings call transcript: Esperat Group’s Q2 2025 revenue grows 5%, stock surges 19%
- Слайды Esprinet за 2 квартал 2025 года показывают значительное улучшение маржи на фоне продолжающегося роста
- Esprinet Q2 2025 slides reveal strong margin improvement amid continued growth
- Акции Esprinet подскочили на 14% после отчета о доходах
- Esprinet stock surges 14% after Q2 revenue beats forecasts on tech demand
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Earnings call transcript: Esprinet’s Q1 2025 results show cautious optimism
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Esprinet Q1 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge 85% amid rising costs
Дневной диапазон
3.78 3.83
Годовой диапазон
3.26 4.63
- Предыдущее закрытие
- 3.81
- Open
- 3.82
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Low
- 3.78
- High
- 3.83
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.99%
- 6-месячное изменение
- -12.21%
- Годовое изменение
- -3.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.