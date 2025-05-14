Devises / PRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.81 USD 0.01 (0.26%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRT a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.80 et à un maximum de 3.89.
Suivez la dynamique PermRock Royalty Trust Trust Units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRT Nouvelles
- Transcription d’alerte résultats : le chiffre d’affaires du groupe Esperat au T2 2025 augmente de 5%, l’action bondit de 19%
- Earnings call transcript: Esperat Group’s Q2 2025 revenue grows 5%, stock surges 19%
- Les slides du T2 2025 d’Esprinet révèlent une forte amélioration des marges
- Esprinet Q2 2025 slides reveal strong margin improvement amid continued growth
- L’action d’Esprinet bondit de 14% après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
- Esprinet stock surges 14% after Q2 revenue beats forecasts on tech demand
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Earnings call transcript: Esprinet’s Q1 2025 results show cautious optimism
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Esprinet Q1 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge 85% amid rising costs
Range quotidien
3.80 3.89
Range Annuel
3.26 4.63
- Clôture Précédente
- 3.82
- Ouverture
- 3.88
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Plus Bas
- 3.80
- Plus Haut
- 3.89
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- -4.99%
- Changement à 6 Mois
- -12.21%
- Changement Annuel
- -3.30%
20 septembre, samedi