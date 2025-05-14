Währungen / PRT
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.83 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRT hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die PermRock Royalty Trust Trust Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRT News
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
Tagesspanne
3.80 3.89
Jahresspanne
3.26 4.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.82
- Eröffnung
- 3.88
- Bid
- 3.83
- Ask
- 4.13
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 3.89
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- -4.49%
- 6-Monatsänderung
- -11.75%
- Jahresänderung
- -2.79%
