통화 / PRT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.81 USD 0.01 (0.26%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRT 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.80이고 고가는 3.89이었습니다.
PermRock Royalty Trust Trust Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRT News
- 에스페라트 그룹 2025년 2분기 매출 5% 증가, 주가 19% 급등
- Earnings call transcript: Esperat Group’s Q2 2025 revenue grows 5%, stock surges 19%
- Esprinet Q2 2025 slides reveal strong margin improvement amid continued growth
- 에스프리넷, 기술 수요 호조로 2분기 매출 전망치 상회하며 주가 14% 급등
- Esprinet stock surges 14% after Q2 revenue beats forecasts on tech demand
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Earnings call transcript: Esprinet’s Q1 2025 results show cautious optimism
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Esprinet Q1 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge 85% amid rising costs
일일 변동 비율
3.80 3.89
년간 변동
3.26 4.63
- 이전 종가
- 3.82
- 시가
- 3.88
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- 저가
- 3.80
- 고가
- 3.89
- 볼륨
- 46
- 일일 변동
- -0.26%
- 월 변동
- -4.99%
- 6개월 변동
- -12.21%
- 년간 변동율
- -3.30%
20 9월, 토요일