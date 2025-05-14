货币 / PRT
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.82 USD 0.01 (0.26%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点3.79和高点3.83进行交易。
关注PermRock Royalty Trust Trust Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRT新闻
- 财报电话会议实录：Esperat集团2025年第二季度收入增长5%，股价飙升19%
- Earnings call transcript: Esperat Group’s Q2 2025 revenue grows 5%, stock surges 19%
- Esprinet Q2 2025 slides reveal strong margin improvement amid continued growth
- Esprinet stock surges 14% after Q2 revenue beats forecasts on tech demand
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Earnings call transcript: Esprinet’s Q1 2025 results show cautious optimism
- Esprinet Q1 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge 85% amid rising costs
日范围
3.79 3.83
年范围
3.26 4.63
- 前一天收盘价
- 3.81
- 开盘价
- 3.80
- 卖价
- 3.82
- 买价
- 4.12
- 最低价
- 3.79
- 最高价
- 3.83
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -4.74%
- 6个月变化
- -11.98%
- 年变化
- -3.05%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B