Valute / PRT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units
3.81 USD 0.01 (0.26%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRT ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 3.89.
Segui le dinamiche di PermRock Royalty Trust Trust Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRT News
- Trascrizione della relazione sugli utili: I ricavi di Esperat Group nel Q2 2025 crescono del 5%, il titolo balza del 19%
- Earnings call transcript: Esperat Group’s Q2 2025 revenue grows 5%, stock surges 19%
- Esprinet Q2 2025 slides reveal strong margin improvement amid continued growth
- Le azioni Esprinet salgono del 14% dopo ricavi Q2 superiori alle previsioni
- Esprinet stock surges 14% after Q2 revenue beats forecasts on tech demand
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Earnings call transcript: Esprinet’s Q1 2025 results show cautious optimism
- PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
- Esprinet Q1 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge 85% amid rising costs
Intervallo Giornaliero
3.80 3.89
Intervallo Annuale
3.26 4.63
- Chiusura Precedente
- 3.82
- Apertura
- 3.88
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Minimo
- 3.80
- Massimo
- 3.89
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -4.99%
- Variazione Semestrale
- -12.21%
- Variazione Annuale
- -3.30%
21 settembre, domenica