PRT: PermRock Royalty Trust Trust Units

3.81 USD 0.01 (0.26%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRT ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 3.89.

Segui le dinamiche di PermRock Royalty Trust Trust Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.80 3.89
Intervallo Annuale
3.26 4.63
Chiusura Precedente
3.82
Apertura
3.88
Bid
3.81
Ask
4.11
Minimo
3.80
Massimo
3.89
Volume
46
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
-4.99%
Variazione Semestrale
-12.21%
Variazione Annuale
-3.30%
21 settembre, domenica