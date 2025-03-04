通貨 / PNFPP
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.10 USD 0.07 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNFPPの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.10の安値と25.15の高値で取引されました。
Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacleダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNFPP News
1日のレンジ
25.10 25.15
1年のレンジ
23.68 25.89
- 以前の終値
- 25.17
- 始値
- 25.15
- 買値
- 25.10
- 買値
- 25.40
- 安値
- 25.10
- 高値
- 25.15
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 1.13%
- 6ヶ月の変化
- 3.29%
- 1年の変化
- 2.83%
