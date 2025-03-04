Валюты / PNFPP
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.13 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNFPP за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.02, а максимальная — 25.13.
Следите за динамикой Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PNFPP
Дневной диапазон
25.02 25.13
Годовой диапазон
23.68 25.89
- Предыдущее закрытие
- 25.06
- Open
- 25.10
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.02
- High
- 25.13
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- 2.95%
