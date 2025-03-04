Divisas / PNFPP
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.17 USD 0.04 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PNFPP de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.17, mientras que el máximo ha alcanzado 25.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.17 25.18
Rango anual
23.68 25.89
- Cierres anteriores
- 25.13
- Open
- 25.18
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Low
- 25.17
- High
- 25.18
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 1.41%
- Cambio a 6 meses
- 3.58%
- Cambio anual
- 3.11%
