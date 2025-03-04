Valute / PNFPP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.19 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PNFPP ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.10 e ad un massimo di 25.47.
Segui le dinamiche di Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNFPP News
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Synovus Financial: Series E Preferred Is Locked Into 7.8% Yield Until 2029 (NYSE:SNV)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pinnacle Financial Partners: A Solid Bank But With No Room For Error (NASDAQ:PNFP)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Intervallo Giornaliero
25.10 25.47
Intervallo Annuale
23.68 25.89
- Chiusura Precedente
- 25.10
- Apertura
- 25.40
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Minimo
- 25.10
- Massimo
- 25.47
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 1.49%
- Variazione Semestrale
- 3.66%
- Variazione Annuale
- 3.20%
20 settembre, sabato