Währungen / PNFPP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.10 USD 0.07 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNFPP hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.10 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNFPP News
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Synovus Financial: Series E Preferred Is Locked Into 7.8% Yield Until 2029 (NYSE:SNV)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pinnacle Financial Partners: A Solid Bank But With No Room For Error (NASDAQ:PNFP)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Tagesspanne
25.10 25.15
Jahresspanne
23.68 25.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.17
- Eröffnung
- 25.15
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Tief
- 25.10
- Hoch
- 25.15
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 3.29%
- Jahresänderung
- 2.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K