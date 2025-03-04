货币 / PNFPP
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.13 USD 0.07 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNFPP汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点25.02和高点25.13进行交易。
关注Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.02 25.13
年范围
23.68 25.89
- 前一天收盘价
- 25.06
- 开盘价
- 25.10
- 卖价
- 25.13
- 买价
- 25.43
- 最低价
- 25.02
- 最高价
- 25.13
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 1.25%
- 6个月变化
- 3.42%
- 年变化
- 2.95%
