Devises / PNFPP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PNFPP: Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle
25.19 USD 0.09 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PNFPP a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.10 et à un maximum de 25.47.
Suivez la dynamique Pinnacle Financial Partners Inc - Depositary shares of Pinnacle. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNFPP Nouvelles
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Synovus Financial: Series E Preferred Is Locked Into 7.8% Yield Until 2029 (NYSE:SNV)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pinnacle Financial Partners: A Solid Bank But With No Room For Error (NASDAQ:PNFP)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Pinnacle Financial Partners, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PNFP)
- Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Range quotidien
25.10 25.47
Range Annuel
23.68 25.89
- Clôture Précédente
- 25.10
- Ouverture
- 25.40
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Plus Bas
- 25.10
- Plus Haut
- 25.47
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 1.49%
- Changement à 6 Mois
- 3.66%
- Changement Annuel
- 3.20%
20 septembre, samedi