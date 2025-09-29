- 概要
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
PMTRUの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり10.48の安値と10.69の高値で取引されました。
Perimeter Acquisition Corp. Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PMTRU株の現在の価格は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの株価は本日10.69です。-0.47%内で取引され、前日の終値は10.74、取引量は6に達しました。PMTRUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株は配当を出しますか？
Perimeter Acquisition Corp. Iの現在の価格は10.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.84%やUSDにも注目します。PMTRUの動きはライブチャートで確認できます。
PMTRU株を買う方法は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの株は現在10.69で購入可能です。注文は通常10.69または10.99付近で行われ、6や0.28%が市場の動きを示します。PMTRUの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMTRU株に投資する方法は？
Perimeter Acquisition Corp. Iへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.98と現在の10.69を考慮します。注文は多くの場合10.69や10.99で行われる前に、-0.09%や5.84%と比較されます。PMTRUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株の最高値は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの過去1年の最高値は10.98でした。10.10 - 10.98内で株価は大きく変動し、10.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Perimeter Acquisition Corp. Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株の最低値は？
Perimeter Acquisition Corp. I(PMTRU)の年間最安値は10.10でした。現在の10.69や10.10 - 10.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTRUの動きはライブチャートで確認できます。
PMTRUの株式分割はいつ行われましたか？
Perimeter Acquisition Corp. Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.74、5.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.74
- 始値
- 10.66
- 買値
- 10.69
- 買値
- 10.99
- 安値
- 10.48
- 高値
- 10.69
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- 5.84%
- 1年の変化
- 5.84%
