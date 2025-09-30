- Aperçu
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
Le taux de change de PMTRU a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.48 et à un maximum de 10.69.
Suivez la dynamique Perimeter Acquisition Corp. I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PMTRU aujourd'hui ?
L'action Perimeter Acquisition Corp. I est cotée à 10.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.47%, a clôturé hier à 10.74 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de PMTRU présente ces mises à jour.
L'action Perimeter Acquisition Corp. I verse-t-elle des dividendes ?
Perimeter Acquisition Corp. I est actuellement valorisé à 10.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PMTRU.
Comment acheter des actions PMTRU ?
Vous pouvez acheter des actions Perimeter Acquisition Corp. I au cours actuel de 10.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.69 ou de 10.99, le 6 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PMTRU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PMTRU ?
Investir dans Perimeter Acquisition Corp. I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.10 - 10.98 et le prix actuel 10.69. Beaucoup comparent -0.09% et 5.84% avant de passer des ordres à 10.69 ou 10.99. Consultez le graphique du cours de PMTRU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Perimeter Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus élevé de Perimeter Acquisition Corp. I l'année dernière était 10.98. Au cours de 10.10 - 10.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Perimeter Acquisition Corp. I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Perimeter Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus bas de Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) sur l'année a été 10.10. Sa comparaison avec 10.69 et 10.10 - 10.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PMTRU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PMTRU a-t-elle été divisée ?
Perimeter Acquisition Corp. I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.74 et 5.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.74
- Ouverture
- 10.66
- Bid
- 10.69
- Ask
- 10.99
- Plus Bas
- 10.48
- Plus Haut
- 10.69
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 5.84%
- Changement Annuel
- 5.84%
