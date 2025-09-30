QuotazioniSezioni
Valute / PMTRU
Tornare a Azioni

PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I

10.69 USD 0.05 (0.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMTRU ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.48 e ad un massimo di 10.69.

Segui le dinamiche di Perimeter Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMTRU oggi?

Oggi le azioni Perimeter Acquisition Corp. I sono prezzate a 10.69. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 10.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTRU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Perimeter Acquisition Corp. I pagano dividendi?

Perimeter Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 10.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTRU.

Come acquistare azioni PMTRU?

Puoi acquistare azioni Perimeter Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 10.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.69 o 10.99, mentre 6 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTRU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMTRU?

Investire in Perimeter Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 10.10 - 10.98 e il prezzo attuale 10.69. Molti confrontano -0.09% e 5.84% prima di effettuare ordini su 10.69 o 10.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTRU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?

Il prezzo massimo di Perimeter Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 10.98. All'interno di 10.10 - 10.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Perimeter Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?

Il prezzo più basso di Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) nel corso dell'anno è stato 10.10. Confrontandolo con gli attuali 10.69 e 10.10 - 10.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTRU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTRU?

Perimeter Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.74 e 5.84%.

Intervallo Giornaliero
10.48 10.69
Intervallo Annuale
10.10 10.98
Chiusura Precedente
10.74
Apertura
10.66
Bid
10.69
Ask
10.99
Minimo
10.48
Massimo
10.69
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
5.84%
Variazione Annuale
5.84%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4