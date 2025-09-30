- Panoramica
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
Il tasso di cambio PMTRU ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.48 e ad un massimo di 10.69.
Segui le dinamiche di Perimeter Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMTRU oggi?
Oggi le azioni Perimeter Acquisition Corp. I sono prezzate a 10.69. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 10.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTRU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Perimeter Acquisition Corp. I pagano dividendi?
Perimeter Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 10.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTRU.
Come acquistare azioni PMTRU?
Puoi acquistare azioni Perimeter Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 10.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.69 o 10.99, mentre 6 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTRU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMTRU?
Investire in Perimeter Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 10.10 - 10.98 e il prezzo attuale 10.69. Molti confrontano -0.09% e 5.84% prima di effettuare ordini su 10.69 o 10.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTRU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?
Il prezzo massimo di Perimeter Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 10.98. All'interno di 10.10 - 10.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Perimeter Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?
Il prezzo più basso di Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) nel corso dell'anno è stato 10.10. Confrontandolo con gli attuali 10.69 e 10.10 - 10.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTRU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTRU?
Perimeter Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.74 e 5.84%.
- Chiusura Precedente
- 10.74
- Apertura
- 10.66
- Bid
- 10.69
- Ask
- 10.99
- Minimo
- 10.48
- Massimo
- 10.69
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- 5.84%
- Variazione Annuale
- 5.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4