PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I

10.69 USD 0.05 (0.47%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PMTRU hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.48 bis zu einem Hoch von 10.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perimeter Acquisition Corp. I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PMTRU heute?

Die Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) notiert heute bei 10.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.74 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von PMTRU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PMTRU Dividenden?

Perimeter Acquisition Corp. I wird derzeit mit 10.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMTRU zu verfolgen.

Wie kaufe ich PMTRU-Aktien?

Sie können Aktien von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) zum aktuellen Kurs von 10.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.69 oder 10.99 platziert, während 6 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMTRU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PMTRU-Aktien?

Bei einer Investition in Perimeter Acquisition Corp. I müssen die jährliche Spanne 10.10 - 10.98 und der aktuelle Kurs 10.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 5.84%, bevor sie Orders zu 10.69 oder 10.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMTRU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?

Der höchste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) im vergangenen Jahr lag bei 10.98. Innerhalb von 10.10 - 10.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Perimeter Acquisition Corp. I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?

Der niedrigste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) im Laufe des Jahres betrug 10.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.69 und der Spanne 10.10 - 10.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMTRU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PMTRU statt?

Perimeter Acquisition Corp. I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.74 und 5.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.48 10.69
Jahresspanne
10.10 10.98
Vorheriger Schlusskurs
10.74
Eröffnung
10.66
Bid
10.69
Ask
10.99
Tief
10.48
Hoch
10.69
Volumen
6
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
5.84%
Jahresänderung
5.84%
