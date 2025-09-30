- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
Der Wechselkurs von PMTRU hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.48 bis zu einem Hoch von 10.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perimeter Acquisition Corp. I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMTRU heute?
Die Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) notiert heute bei 10.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.74 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von PMTRU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMTRU Dividenden?
Perimeter Acquisition Corp. I wird derzeit mit 10.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMTRU zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMTRU-Aktien?
Sie können Aktien von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) zum aktuellen Kurs von 10.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.69 oder 10.99 platziert, während 6 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMTRU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMTRU-Aktien?
Bei einer Investition in Perimeter Acquisition Corp. I müssen die jährliche Spanne 10.10 - 10.98 und der aktuelle Kurs 10.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 5.84%, bevor sie Orders zu 10.69 oder 10.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMTRU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?
Der höchste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) im vergangenen Jahr lag bei 10.98. Innerhalb von 10.10 - 10.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Perimeter Acquisition Corp. I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?
Der niedrigste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) im Laufe des Jahres betrug 10.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.69 und der Spanne 10.10 - 10.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMTRU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMTRU statt?
Perimeter Acquisition Corp. I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.74 und 5.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.74
- Eröffnung
- 10.66
- Bid
- 10.69
- Ask
- 10.99
- Tief
- 10.48
- Hoch
- 10.69
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 5.84%
- Jahresänderung
- 5.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4