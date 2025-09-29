报价部分
货币 / PMTRU
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I

10.69 USD 0.05 (0.47%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMTRU汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点10.48和高点10.69进行交易。

关注Perimeter Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PMTRU股票今天的价格是多少？

Perimeter Acquisition Corp. I股票今天的定价为10.69。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为10.74，交易量达到6。PMTRU的实时价格图表显示了这些更新。

Perimeter Acquisition Corp. I股票是否支付股息？

Perimeter Acquisition Corp. I目前的价值为10.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.84%和USD。实时查看图表以跟踪PMTRU走势。

如何购买PMTRU股票？

您可以以10.69的当前价格购买Perimeter Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在10.69或10.99附近，而6和0.28%显示市场活动。立即关注PMTRU的实时图表更新。

如何投资PMTRU股票？

投资Perimeter Acquisition Corp. I需要考虑年度范围10.10 - 10.98和当前价格10.69。许多人在以10.69或10.99下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看PMTRU价格图表，了解每日变化。

Perimeter Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Perimeter Acquisition Corp. I的最高价格是10.98。在10.10 - 10.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Perimeter Acquisition Corp. I的绩效。

Perimeter Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？

Perimeter Acquisition Corp. I（PMTRU）的最低价格为10.10。将其与当前的10.69和10.10 - 10.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMTRU股票是什么时候拆分的？

Perimeter Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.74和5.84%中可见。

日范围
10.48 10.69
年范围
10.10 10.98
前一天收盘价
10.74
开盘价
10.66
卖价
10.69
买价
10.99
最低价
10.48
最高价
10.69
交易量
6
日变化
-0.47%
月变化
-0.09%
6个月变化
5.84%
年变化
5.84%
