PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
今日PMTRU汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点10.48和高点10.69进行交易。
关注Perimeter Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PMTRU股票今天的价格是多少？
Perimeter Acquisition Corp. I股票今天的定价为10.69。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为10.74，交易量达到6。PMTRU的实时价格图表显示了这些更新。
Perimeter Acquisition Corp. I股票是否支付股息？
Perimeter Acquisition Corp. I目前的价值为10.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.84%和USD。实时查看图表以跟踪PMTRU走势。
如何购买PMTRU股票？
您可以以10.69的当前价格购买Perimeter Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在10.69或10.99附近，而6和0.28%显示市场活动。立即关注PMTRU的实时图表更新。
如何投资PMTRU股票？
投资Perimeter Acquisition Corp. I需要考虑年度范围10.10 - 10.98和当前价格10.69。许多人在以10.69或10.99下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看PMTRU价格图表，了解每日变化。
Perimeter Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Perimeter Acquisition Corp. I的最高价格是10.98。在10.10 - 10.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Perimeter Acquisition Corp. I的绩效。
Perimeter Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？
Perimeter Acquisition Corp. I（PMTRU）的最低价格为10.10。将其与当前的10.69和10.10 - 10.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMTRU股票是什么时候拆分的？
Perimeter Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.74和5.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.74
- 开盘价
- 10.66
- 卖价
- 10.69
- 买价
- 10.99
- 最低价
- 10.48
- 最高价
- 10.69
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 5.84%
- 年变化
- 5.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值