Валюты / PMTRU
Назад в Рынок акций США

PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I

10.69 USD 0.05 (0.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMTRU за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.48, а максимальная — 10.69.

Следите за динамикой Perimeter Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMTRU сегодня?

Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) сегодня оценивается на уровне 10.69. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTRU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perimeter Acquisition Corp. I?

Perimeter Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.84% и USD. Отслеживайте движения PMTRU на графике в реальном времени.

Как купить акции PMTRU?

Вы можете купить акции Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) по текущей цене 10.69. Ордера обычно размещаются около 10.69 или 10.99, тогда как 6 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTRU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMTRU?

Инвестирование в Perimeter Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.98 и текущей цены 10.69. Многие сравнивают -0.09% и 5.84% перед размещением ордеров на 10.69 или 10.99. Изучайте ежедневные изменения цены PMTRU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) за последний год составила 10.98. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.98, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perimeter Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.69 и 10.10 - 10.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTRU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMTRU?

В прошлом Perimeter Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и 5.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.48 10.69
Годовой диапазон
10.10 10.98
Предыдущее закрытие
10.74
Open
10.66
Bid
10.69
Ask
10.99
Low
10.48
High
10.69
Объем
6
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
5.84%
Годовое изменение
5.84%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.