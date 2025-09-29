- Обзор рынка
PMTRU: Perimeter Acquisition Corp. I
Курс PMTRU за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.48, а максимальная — 10.69.
Следите за динамикой Perimeter Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMTRU сегодня?
Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) сегодня оценивается на уровне 10.69. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTRU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perimeter Acquisition Corp. I?
Perimeter Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.84% и USD. Отслеживайте движения PMTRU на графике в реальном времени.
Как купить акции PMTRU?
Вы можете купить акции Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) по текущей цене 10.69. Ордера обычно размещаются около 10.69 или 10.99, тогда как 6 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTRU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMTRU?
Инвестирование в Perimeter Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.98 и текущей цены 10.69. Многие сравнивают -0.09% и 5.84% перед размещением ордеров на 10.69 или 10.99. Изучайте ежедневные изменения цены PMTRU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) за последний год составила 10.98. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.98, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perimeter Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRU) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.69 и 10.10 - 10.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTRU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMTRU?
В прошлом Perimeter Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и 5.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.74
- Open
- 10.66
- Bid
- 10.69
- Ask
- 10.99
- Low
- 10.48
- High
- 10.69
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 5.84%
- Годовое изменение
- 5.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%