通貨 / PHUN
PHUN: Phunware Inc
2.88 USD 0.13 (4.73%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHUNの今日の為替レートは、4.73%変化しました。日中、通貨は1あたり2.77の安値と2.96の高値で取引されました。
Phunware Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PHUN News
- Phunware (PHUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Phunware notifies Nasdaq of audit committee non-compliance after executive change
- Phunware appoints new interim CEO and executive chairman
- Ascendiant Capital raises Phunware stock price target to $12.50
- Phunware Showcases Next-Gen Guest Experience Technology at HITEC 2025
- Wainwright maintains neutral on Phunware with $3 target
1日のレンジ
2.77 2.96
1年のレンジ
2.22 14.60
- 以前の終値
- 2.75
- 始値
- 2.80
- 買値
- 2.88
- 買値
- 3.18
- 安値
- 2.77
- 高値
- 2.96
- 出来高
- 579
- 1日の変化
- 4.73%
- 1ヶ月の変化
- 12.94%
- 6ヶ月の変化
- -2.04%
- 1年の変化
- -16.52%
