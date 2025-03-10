Валюты / PHUN
PHUN: Phunware Inc
2.77 USD 0.03 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHUN за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.67, а максимальная — 2.77.
Следите за динамикой Phunware Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.67 2.77
Годовой диапазон
2.22 14.60
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.67
- High
- 2.77
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- 1.09%
- Месячное изменение
- 8.63%
- 6-месячное изменение
- -5.78%
- Годовое изменение
- -19.71%
