货币 / PHUN
PHUN: Phunware Inc
2.75 USD 0.02 (0.72%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHUN汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点2.71和高点2.86进行交易。
关注Phunware Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHUN新闻
- Phunware (PHUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Itron (ITRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Phunware notifies Nasdaq of audit committee non-compliance after executive change
- PagerDuty (PD) Moves 6.9% Higher: Will This Strength Last?
- Phunware appoints new interim CEO and executive chairman
- Ascendiant Capital raises Phunware stock price target to $12.50
- Phunware Showcases Next-Gen Guest Experience Technology at HITEC 2025
- Wainwright maintains neutral on Phunware with $3 target
- Here’s how Tesla, ‘DJT’ and other Trump trades have fared since the inauguration
日范围
2.71 2.86
年范围
2.22 14.60
- 前一天收盘价
- 2.77
- 开盘价
- 2.77
- 卖价
- 2.75
- 买价
- 3.05
- 最低价
- 2.71
- 最高价
- 2.86
- 交易量
- 349
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- 7.84%
- 6个月变化
- -6.46%
- 年变化
- -20.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值