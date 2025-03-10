QuotazioniSezioni
Valute / PHUN
Tornare a Azioni

PHUN: Phunware Inc

2.90 USD 0.02 (0.69%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHUN ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.82 e ad un massimo di 2.92.

Segui le dinamiche di Phunware Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHUN News

Intervallo Giornaliero
2.82 2.92
Intervallo Annuale
2.22 14.60
Chiusura Precedente
2.88
Apertura
2.91
Bid
2.90
Ask
3.20
Minimo
2.82
Massimo
2.92
Volume
393
Variazione giornaliera
0.69%
Variazione Mensile
13.73%
Variazione Semestrale
-1.36%
Variazione Annuale
-15.94%
21 settembre, domenica