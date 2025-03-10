Divisas / PHUN
PHUN: Phunware Inc
2.75 USD 0.02 (0.72%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHUN de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.71, mientras que el máximo ha alcanzado 2.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phunware Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PHUN News
- Phunware (PHUN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Itron (ITRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Phunware notifies Nasdaq of audit committee non-compliance after executive change
- PagerDuty (PD) Moves 6.9% Higher: Will This Strength Last?
- Phunware appoints new interim CEO and executive chairman
- Ascendiant Capital raises Phunware stock price target to $12.50
- Phunware Showcases Next-Gen Guest Experience Technology at HITEC 2025
- Wainwright maintains neutral on Phunware with $3 target
- Here’s how Tesla, ‘DJT’ and other Trump trades have fared since the inauguration
Rango diario
2.71 2.86
Rango anual
2.22 14.60
- Cierres anteriores
- 2.77
- Open
- 2.77
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Low
- 2.71
- High
- 2.86
- Volumen
- 349
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- 7.84%
- Cambio a 6 meses
- -6.46%
- Cambio anual
- -20.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B