Währungen / PHUN
PHUN: Phunware Inc
2.90 USD 0.02 (0.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHUN hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.82 bis zu einem Hoch von 2.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phunware Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.82 2.92
Jahresspanne
2.22 14.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.88
- Eröffnung
- 2.91
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Tief
- 2.82
- Hoch
- 2.92
- Volumen
- 274
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 13.73%
- 6-Monatsänderung
- -1.36%
- Jahresänderung
- -15.94%
