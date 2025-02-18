クォートセクション
通貨 / PGZ
株に戻る

PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest

10.45 USD 0.03 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PGZの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり10.45の安値と10.50の高値で取引されました。

Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGZ News

1日のレンジ
10.45 10.50
1年のレンジ
9.24 11.25
以前の終値
10.48
始値
10.49
買値
10.45
買値
10.75
安値
10.45
高値
10.50
出来高
26
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
-0.38%
6ヶ月の変化
-0.85%
1年の変化
-6.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K