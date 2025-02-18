通貨 / PGZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
10.45 USD 0.03 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PGZの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり10.45の安値と10.50の高値で取引されました。
Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGZ News
- ロジャー・デイビー氏、Pan Global Resources取締役会に参加
- Roger Davey joins Pan Global Resources board of directors
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- VNQI: This International REIT ETF Provides Good Diversification For A Portfolio
- Principal Real Estate Income Fund declares monthly distributions
- PAN GLOBAL INTERCEPTS FURTHER HIGHER-GRADE GOLD AND COPPER MINERALIZATION AT CÃRMENES PROJECT, SPAIN
- Principal Real Estate Income Fund Announces Notification of Sources of Distribution
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- RLTY: A Lower-Risk Real Estate Fund, But At A High Price
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
1日のレンジ
10.45 10.50
1年のレンジ
9.24 11.25
- 以前の終値
- 10.48
- 始値
- 10.49
- 買値
- 10.45
- 買値
- 10.75
- 安値
- 10.45
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- -0.38%
- 6ヶ月の変化
- -0.85%
- 1年の変化
- -6.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K