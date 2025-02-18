КотировкиРазделы
PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest

10.45 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PGZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.49.

Дневной диапазон
10.43 10.49
Годовой диапазон
9.24 11.25
Предыдущее закрытие
10.45
Open
10.47
Bid
10.45
Ask
10.75
Low
10.43
High
10.49
Объем
59
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
-0.85%
Годовое изменение
-6.95%
21 сентября, воскресенье