PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
10.43 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGZ hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.43 bis zu einem Hoch von 10.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.43 10.49
Jahresspanne
9.24 11.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.45
- Eröffnung
- 10.47
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Tief
- 10.43
- Hoch
- 10.49
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- -0.57%
- 6-Monatsänderung
- -1.04%
- Jahresänderung
- -7.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K