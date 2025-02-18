통화 / PGZ
PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
10.45 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PGZ 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.43이고 고가는 10.49이었습니다.
Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PGZ News
- Pan Global Resources, 이사진에 Roger Davey 영입
- Roger Davey joins Pan Global Resources board of directors
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- VNQI: This International REIT ETF Provides Good Diversification For A Portfolio
- Principal Real Estate Income Fund declares monthly distributions
- PAN GLOBAL INTERCEPTS FURTHER HIGHER-GRADE GOLD AND COPPER MINERALIZATION AT CÃRMENES PROJECT, SPAIN
- Principal Real Estate Income Fund Announces Notification of Sources of Distribution
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- RLTY: A Lower-Risk Real Estate Fund, But At A High Price
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
일일 변동 비율
10.43 10.49
년간 변동
9.24 11.25
- 이전 종가
- 10.45
- 시가
- 10.47
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- 저가
- 10.43
- 고가
- 10.49
- 볼륨
- 59
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -0.38%
- 6개월 변동
- -0.85%
- 년간 변동율
- -6.95%
20 9월, 토요일