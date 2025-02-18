Valute / PGZ
PGZ: Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
10.45 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PGZ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.43 e ad un massimo di 10.49.
Segui le dinamiche di Principal Real Estate Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PGZ News
Intervallo Giornaliero
10.43 10.49
Intervallo Annuale
9.24 11.25
- Chiusura Precedente
- 10.45
- Apertura
- 10.47
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Minimo
- 10.43
- Massimo
- 10.49
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.38%
- Variazione Semestrale
- -0.85%
- Variazione Annuale
- -6.95%
