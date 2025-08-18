クォートセクション
通貨 / PGEN
PGEN: Precigen Inc

3.80 USD 0.02 (0.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PGENの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と4.10の高値で取引されました。

Precigen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

PGEN News

1日のレンジ
3.75 4.10
1年のレンジ
0.65 5.23
以前の終値
3.82
始値
3.84
買値
3.80
買値
4.10
安値
3.75
高値
4.10
出来高
10.315 K
1日の変化
-0.52%
1ヶ月の変化
-15.37%
6ヶ月の変化
162.07%
1年の変化
295.83%
