通貨 / PGEN
PGEN: Precigen Inc
3.80 USD 0.02 (0.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PGENの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と4.10の高値で取引されました。
Precigen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGEN News
- プレシジェン、優先株を5490万株の普通株に転換
- Precigen converts preferred stock into 54.9 million common shares
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Agee Nancy H, Precigen director, buys $69,000 in shares
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Precigen secures up to $125 million in senior secured loan financing
- Precigen secures $100 million in non-dilutive financing
- Precigen, Inc. - Special Call
- Precigen stock hits 52-week high, reaching $4.83
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Inovio: Back On Track With INO-3107 BLA For RRP Before End Of 2025
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Precigen stock hits 52-week high at $4.05
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Precigen stock
- Precigen stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating on FDA approval
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Precigen signs supply agreement with Catalent for PAPIZEMOS manufacturing
- Citizens JMP raises Precigen stock price target to $8 on RRP treatment pricing
1日のレンジ
3.75 4.10
1年のレンジ
0.65 5.23
- 以前の終値
- 3.82
- 始値
- 3.84
- 買値
- 3.80
- 買値
- 4.10
- 安値
- 3.75
- 高値
- 4.10
- 出来高
- 10.315 K
- 1日の変化
- -0.52%
- 1ヶ月の変化
- -15.37%
- 6ヶ月の変化
- 162.07%
- 1年の変化
- 295.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K