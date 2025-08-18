Divisas / PGEN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PGEN: Precigen Inc
3.82 USD 0.07 (1.80%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PGEN de hoy ha cambiado un -1.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.79, mientras que el máximo ha alcanzado 4.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Precigen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGEN News
- Precigen convierte acciones preferentes en 54,9 millones de acciones ordinarias
- Precigen convierte acciones preferentes en 54.9 millones de acciones comunes
- Precigen converts preferred stock into 54.9 million common shares
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Agee Nancy H, Precigen director, buys $69,000 in shares
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Precigen secures up to $125 million in senior secured loan financing
- Precigen secures $100 million in non-dilutive financing
- Precigen, Inc. - Special Call
- Precigen stock hits 52-week high, reaching $4.83
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Inovio: Back On Track With INO-3107 BLA For RRP Before End Of 2025
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Precigen stock hits 52-week high at $4.05
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Precigen stock
- Precigen stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating on FDA approval
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Precigen signs supply agreement with Catalent for PAPIZEMOS manufacturing
Rango diario
3.79 4.01
Rango anual
0.65 5.23
- Cierres anteriores
- 3.89
- Open
- 3.88
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Low
- 3.79
- High
- 4.01
- Volumen
- 5.312 K
- Cambio diario
- -1.80%
- Cambio mensual
- -14.92%
- Cambio a 6 meses
- 163.45%
- Cambio anual
- 297.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B