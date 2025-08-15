Валюты / PGEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PGEN: Precigen Inc
3.89 USD 0.30 (8.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGEN за сегодня изменился на 8.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.60, а максимальная — 4.14.
Следите за динамикой Precigen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PGEN
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Agee Nancy H, Precigen director, buys $69,000 in shares
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Precigen secures up to $125 million in senior secured loan financing
- Precigen secures $100 million in non-dilutive financing
- Precigen, Inc. - Special Call
- Precigen stock hits 52-week high, reaching $4.83
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Inovio: Back On Track With INO-3107 BLA For RRP Before End Of 2025
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Precigen stock hits 52-week high at $4.05
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Precigen stock
- Precigen stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating on FDA approval
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Precigen signs supply agreement with Catalent for PAPIZEMOS manufacturing
- Citizens JMP raises Precigen stock price target to $8 on RRP treatment pricing
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
Дневной диапазон
3.60 4.14
Годовой диапазон
0.65 5.23
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.63
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.60
- High
- 4.14
- Объем
- 10.952 K
- Дневное изменение
- 8.36%
- Месячное изменение
- -13.36%
- 6-месячное изменение
- 168.28%
- Годовое изменение
- 305.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.