KurseKategorien
Währungen / PGEN
Zurück zum Aktien

PGEN: Precigen Inc

3.74 USD 0.06 (1.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PGEN hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.72 bis zu einem Hoch von 3.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Precigen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGEN News

Tagesspanne
3.72 3.85
Jahresspanne
0.65 5.23
Vorheriger Schlusskurs
3.80
Eröffnung
3.79
Bid
3.74
Ask
4.04
Tief
3.72
Hoch
3.85
Volumen
2.716 K
Tagesänderung
-1.58%
Monatsänderung
-16.70%
6-Monatsänderung
157.93%
Jahresänderung
289.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K