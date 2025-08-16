Währungen / PGEN
PGEN: Precigen Inc
3.74 USD 0.06 (1.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGEN hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.72 bis zu einem Hoch von 3.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Precigen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.72 3.85
Jahresspanne
0.65 5.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.80
- Eröffnung
- 3.79
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Tief
- 3.72
- Hoch
- 3.85
- Volumen
- 2.716 K
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- -16.70%
- 6-Monatsänderung
- 157.93%
- Jahresänderung
- 289.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K