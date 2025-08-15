货币 / PGEN
PGEN: Precigen Inc
3.89 USD 0.30 (8.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PGEN汇率已更改8.36%。当日，交易品种以低点3.60和高点4.14进行交易。
关注Precigen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PGEN新闻
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Agee Nancy H, Precigen director, buys $69,000 in shares
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Precigen secures up to $125 million in senior secured loan financing
- Precigen secures $100 million in non-dilutive financing
- Precigen, Inc. - Special Call
- Precigen stock hits 52-week high, reaching $4.83
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Inovio: Back On Track With INO-3107 BLA For RRP Before End Of 2025
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Precigen stock hits 52-week high at $4.05
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Precigen stock
- Precigen stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating on FDA approval
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Precigen signs supply agreement with Catalent for PAPIZEMOS manufacturing
- Citizens JMP raises Precigen stock price target to $8 on RRP treatment pricing
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
日范围
3.60 4.14
年范围
0.65 5.23
- 前一天收盘价
- 3.59
- 开盘价
- 3.63
- 卖价
- 3.89
- 买价
- 4.19
- 最低价
- 3.60
- 最高价
- 4.14
- 交易量
- 10.952 K
- 日变化
- 8.36%
- 月变化
- -13.36%
- 6个月变化
- 168.28%
- 年变化
- 305.21%
