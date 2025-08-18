Valute / PGEN
PGEN: Precigen Inc
3.75 USD 0.05 (1.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PGEN ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.62 e ad un massimo di 3.85.
Segui le dinamiche di Precigen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PGEN News
Intervallo Giornaliero
3.62 3.85
Intervallo Annuale
0.65 5.23
- Chiusura Precedente
- 3.80
- Apertura
- 3.79
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Minimo
- 3.62
- Massimo
- 3.85
- Volume
- 10.812 K
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- -16.48%
- Variazione Semestrale
- 158.62%
- Variazione Annuale
- 290.63%
20 settembre, sabato