PGEN: Precigen Inc

3.75 USD 0.05 (1.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PGEN ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.62 e ad un massimo di 3.85.

Segui le dinamiche di Precigen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.62 3.85
Intervallo Annuale
0.65 5.23
Chiusura Precedente
3.80
Apertura
3.79
Bid
3.75
Ask
4.05
Minimo
3.62
Massimo
3.85
Volume
10.812 K
Variazione giornaliera
-1.32%
Variazione Mensile
-16.48%
Variazione Semestrale
158.62%
Variazione Annuale
290.63%
