통화 / PGEN
PGEN: Precigen Inc
3.75 USD 0.05 (1.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PGEN 환율이 오늘 -1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.62이고 고가는 3.85이었습니다.
Precigen Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PGEN News
- Precigen, 우선주 5,490만 주 보통주로 전환
- Precigen converts preferred stock into 54.9 million common shares
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Agee Nancy H, Precigen director, buys $69,000 in shares
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Precigen secures up to $125 million in senior secured loan financing
- Precigen secures $100 million in non-dilutive financing
- Precigen, Inc. - Special Call
- Precigen stock hits 52-week high, reaching $4.83
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Inovio: Back On Track With INO-3107 BLA For RRP Before End Of 2025
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Precigen stock hits 52-week high at $4.05
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Precigen stock
- Precigen stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating on FDA approval
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Precigen signs supply agreement with Catalent for PAPIZEMOS manufacturing
- Citizens JMP raises Precigen stock price target to $8 on RRP treatment pricing
일일 변동 비율
3.62 3.85
년간 변동
0.65 5.23
- 이전 종가
- 3.80
- 시가
- 3.79
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- 저가
- 3.62
- 고가
- 3.85
- 볼륨
- 10.812 K
- 일일 변동
- -1.32%
- 월 변동
- -16.48%
- 6개월 변동
- 158.62%
- 년간 변동율
- 290.63%
20 9월, 토요일