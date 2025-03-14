通貨 / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PFXの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり48.13の安値と48.22の高値で取引されました。
PhenixFIN Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PFX News
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $6.2k
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
1日のレンジ
48.13 48.22
1年のレンジ
46.00 57.40
- 以前の終値
- 47.95
- 始値
- 48.22
- 買値
- 48.13
- 買値
- 48.43
- 安値
- 48.13
- 高値
- 48.22
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 0.61%
- 6ヶ月の変化
- -9.27%
- 1年の変化
- 1.73%
