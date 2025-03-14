Divisas / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PFX de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.13, mientras que el máximo ha alcanzado 48.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PhenixFIN Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PFX News
- El director de PhenixFIN, Robinson, compra acciones por valor de 12.593 dólares
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
Rango diario
48.13 48.22
Rango anual
46.00 57.40
- Cierres anteriores
- 47.95
- Open
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- Low
- 48.13
- High
- 48.22
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.38%
- Cambio mensual
- 0.61%
- Cambio a 6 meses
- -9.27%
- Cambio anual
- 1.73%
