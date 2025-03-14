통화 / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PFX 환율이 오늘 0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.13이고 고가는 48.22이었습니다.
PhenixFIN Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PFX News
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $6.2k
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
일일 변동 비율
48.13 48.22
년간 변동
46.00 57.40
- 이전 종가
- 47.95
- 시가
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- 저가
- 48.13
- 고가
- 48.22
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 0.38%
- 월 변동
- 0.61%
- 6개월 변동
- -9.27%
- 년간 변동율
- 1.73%
20 9월, 토요일