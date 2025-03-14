货币 / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFX汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点48.13和高点48.22进行交易。
关注PhenixFIN Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PFX新闻
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
日范围
48.13 48.22
年范围
46.00 57.40
- 前一天收盘价
- 47.95
- 开盘价
- 48.22
- 卖价
- 48.13
- 买价
- 48.43
- 最低价
- 48.13
- 最高价
- 48.22
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- -9.27%
- 年变化
- 1.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值